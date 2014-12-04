Минобороны закупило 500 коллиматорных прицелов на 2,7 млн грн

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки Украины». Согласно опубликованной информации, коллиматорные прицелы Минобороны закупило у казенного научно-производственного объединения «Форт» МВД.

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Средняя цена одного коллиматорного прицела, согласно контракту, составляет около 5,5 тыс. грн.

В сообщении указано, что крайний срок поставки прицелов компанией «Форт» 20 декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в ноябре МВД закупило 2 тыс. коллиматорных прицелов на сумму 16 млн грн.

Справка УНИАН. Коллиматорный прицел - оптический прибор, который обеспечивает очень высокую скорость прицеливания - примерно в 2-3 раза выше, чем традиционные «мушечные» прицелы.