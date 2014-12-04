Минобороны закупило 500 коллиматорных прицелов на 2,7 млн грн
Министерство обороны закупило 500 коллиматорных прицелов на сумму 2,7 млн грн.
Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки Украины». Согласно опубликованной информации, коллиматорные прицелы Минобороны закупило у казенного научно-производственного объединения «Форт» МВД.
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Средняя цена одного коллиматорного прицела, согласно контракту, составляет около 5,5 тыс. грн.
В сообщении указано, что крайний срок поставки прицелов компанией «Форт» 20 декабря 2014 года.
Как сообщал УНИАН, в ноябре МВД закупило 2 тыс. коллиматорных прицелов на сумму 16 млн грн.
Справка УНИАН. Коллиматорный прицел - оптический прибор, который обеспечивает очень высокую скорость прицеливания - примерно в 2-3 раза выше, чем традиционные «мушечные» прицелы.