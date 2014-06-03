Минобороны закупило для армии еще 7 тысяч бронежилетов

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор между Минобороны и научно-производственным предприятием "Темп-3000" о приобретении бронежилетов был заключен 28 мая 2014 года.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали, кто получит статус участника боевых действий Первые 2 тыс. бронежилетов будут поставлены Министерству обороны до 30 июня, а остальные 5 тыс. - до 31 июля.

Источником финансирования приобретения бронежилетов являются средства государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Минобороны приобрело для украинской армии 10 тыс. бронежилетов "Корсар М3-4" и их эквивалентов на общую сумму 51,4 млн грн.

В мае министр финансов Александр Шлапак заявлял, что Минфин направит средства от продажи казначейских обязательств «Военные» в размере 100 млн грн на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

По состоянию на 2 июня в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” на счета Минобороны в качестве помощи Вооруженным силам Украины от юридических и физических лиц поступило почти 128,1 млн грн, из которых 120,5 млн грн – денежные переводы на материально-техническое обеспечение ВСУ. Значительную часть этих средств Минобороны планирует направить на покупку бронежилетов для украинской армии.