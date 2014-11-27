В Минобороны назвали основные преимущества службы по контракту

- Анализ ситуации, которая происходит на Востоке Украины, требует создания оптимальных по численности, мобильных, хорошо вооруженных, обеспеченных и обученных войск и сил, которые выдвигают в свою очередь более жесткие требования к качественным характеристикам личного состава, уровня его профессионализма и изменений в подходах к построению системы укомплектования Вооруженных Сил. В первую очередь - это профессиональная контрактная армия на всех уровнях, от солдата до генерала, - на этом сегодня, 27 ноября, акцентировал внимание представителей СМИ заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Николаенко.

- По результатам соцопроса «В чем сила армии?» среди военнослужащих и рядовых граждан Украины, назывались варианты: оснащение, финансово-материальная база, поддержка государства, социальные гарантии, единство с народом, профессионализм. Это все очень важные критерии. Однако, это будут пустые слова, если Вооруженные Силы будут укомплектованы качественным личным составом. Иначе говоря, сила Вооруженных Сил кроется в специалистах, качественно и профессионально подготовленном личном составе, - отметил офицер.

Полковник Игорь Николаенко подчеркнул, что на сегодняшний день основная задача кадровых органов ВС Украины - это комплектование мотивированным, хорошо подготовленным личным составом боевых подразделений, и в первую очередь тех подразделений, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО.

- Анализ ситуации, которая происходит на Востоке Украины, требует создания оптимальных по численности, мобильных, хорошо вооруженных, обеспеченных и обученных войск и сил, что выдвигает в свою очередь более жесткие требования к качественным характеристикам личного состава, уровня его профессионализма и изменений в подходах к построению системы укомплектования Вооруженных Сил. В первую очередь - это профессиональная контрактная армия на всех уровнях, от солдата до генерала. Преимуществами службы по контракту являются профессионализм, стабильность, гарантированный государством социальный пакет и уверенность в своем будущем, - отметил заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба.

Офицер рассказал, что по инициативе Министерства обороны и Генерального штаба, в июне 2014 года внесены изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно возможности принятия на особый период на военную службу по контракту лиц, и заключение так называемого краткосрочного контракта, который действует с момента подписания до принятия решения Президентом о демобилизации.

Указанными изменениями в Закон предусмотрено принятие на военную службу по контракту военнослужащих по призыву при мобилизации. То есть тех, которые во время особого периода были призваны, отмобилизованы.

- Изменились условия принятия на военную службу по контракту. Теперь это могут быть лица, которые имеют базовое среднее образование. Это значительно расширило круг граждан от 18 до 40 лет, которые могут приниматься на военную службу по контракту. Есть и другие существенные изменения. Например, еще в прошлом году процесс приема продолжался значительное время. Теперь этот процесс может продолжаться параллельно. То есть человек подписывает контракт, и уже проходит службу, а спецпроверка еще продолжается, - рассказал полковник Игорь Николаенко.

Он сообщил, что с гражданами, которые заключают первый контракт устанавливаются следующие сроки в календарном исчислении: долгосрочный - от 3 до 5 лет, а краткосрочный действует до объявления демобилизации, но длится не менее одного месяца. Если военнослужащий пожелал после его окончания служить дальше, он подписывает долгосрочный контракт, который уже будет считаться «вторым контрактом», что дает свои положительные моменты.

- Одним из главных факторов мотивации контрактников - денежное обеспечение. У тех военных, которые заключили краткосрочный контракт, оно не отличается от тех, кто подписал долгосрочный. Лица рядового, сержантского состава получают от 2,5 до 6 тысяч гривень, в зависимости от должности, воинского звания, выслуги лет. Но, если этот военнослужащий участвует в составе сил АТО, его денежное довольствие увеличивается вдвое, - сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Николаенко.