В Запорожье с военными, которые принимают участие в АТО, работают психологи
16:35, 30 октября 2014Армия
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В Запорожье психологи отдела по работе с личным составом и общественностью областного военного комиссариата вместе со специалистами-психологами «Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий» работают над поднятием боевого духа личного состава мотопехотного батальона и изучению морально-психологического состояния военнослужащих.
mil.gov.ua
С этой целью было проведено ряд занятий, которые посвящены боевому стрессу и его видам. Также военнослужащим были предоставлены индивидуальные консультации, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
Как отметил заместитель военного комиссара по работе с личным составом полковник Михаил Логвинов, работа психологов в подразделении будет продолжена в сфере изучения духовных возможностей личного состава, формированию сознания защитника Украинского государства, подготовке его психики к выполнению функциональных задач во время боевых действий на востоке государства.
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