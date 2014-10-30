В Запорожье с военными, которые принимают участие в АТО, работают психологи

С этой целью было проведено ряд занятий, которые посвящены боевому стрессу и его видам. Также военнослужащим были предоставлены индивидуальные консультации, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Как отметил заместитель военного комиссара по работе с личным составом полковник Михаил Логвинов, работа психологов в подразделении будет продолжена в сфере изучения духовных возможностей личного состава, формированию сознания защитника Украинского государства, подготовке его психики к выполнению функциональных задач во время боевых действий на востоке государства.