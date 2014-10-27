В Украине впервые проходит ориентационный курс общей политики безопасности и обороны ЕС

Также в мероприятии, которое продлится в течение недели примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства иностранных дел Украины, Государственной пограничной службы Украины, высших учебных заведений, общественных организаций Украины.

Открывая мероприятие, начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского генерал-лейтенант Василий Телелим отметил, что проведение Ориентационной курса Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза в Украине является безоговорочным свидетельством поддержки и помощи нашей стране со стороны всего европейского сообщества.

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- Надеюсь, что наше мероприятие станет настоящим символом дружбы, партнерства и сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

По словам представителя Венгрии директора Директората урегулирования кризисов и планирования Европейской службы внешней деятельности Посла Габора Иклоди, Украина уже долгое время является активным партнером ЕС в области безопасности и обороны, принимая активное участие в соответствующих мероприятиях. В частности, таких важных, как операции по противодействию пиратству которая проводилась вблизи побережья Сомали «Аталанта». Поэтому сегодняшнее мероприятие является логическим продолжением этой деятельности.

Следует подчеркнуть, что этот курс, который в Украине проводится впервые, является наиболее популярным тренировочным мероприятием Европейского оборонного колледжа и предоставляет участникам полные знания относительно Европейского Союза, Стратегий Безопасности, Структур и Процедур Совместной политики безопасности и обороны ЕС, развития возможностей в среде ЕС, а также относительно миссий и операций ЕС.

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В процессе работы будут рассматриваться такие вопросы, как Стратегии безопасности Европейского Союза, учреждения Общей политики безопасности и обороны ЕС, развитие гражданских и военных возможностей в контексте Общей политики безопасности и обороны, процедуры антикризисного управления Европейского Союза, публичная дипломатия в рамках Общей политики безопасности и обороны и т.д.

Как отметил начальник Департамента военной политики Министерства обороны Австрии бригадный генерал Ричард Трищак, подобные учения являются стратегически важными, и мероприятие такого уровня является чрезвычайно актуальным для обеспечения безопасности и свидетельствует о готовности к дальнейшему сотрудничеству.