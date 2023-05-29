Линия противотанковых укреплений простирается на 2 километра и расположена недалеко от границы с Украиной.

СМИ опубликовали спутниковые снимки "Линии Хренина "под Гомелем, информация о которой появилась накануне.

Как сообщает "Радио Свобода", так называемая "Линия Хренина" расположена под Гомелем, на трассе М8, в 20 км. от границы с Украиной. Это линия противотанковых укреплений - "Зубов дракона".

Сегодня издание опубликовало свежие спутниковые снимки "Линии Хренина", сделанные компанией Planet Labs 25 мая. Длина линии противотанковых укреплений "Зубы дракона" возле населенного пункта Калинино составляет около 2 км.

Видео дня

К северу, ближе к деревне, можно заметить фортификационные вооружения - окопы и рвы. Кстати, 26 мая глава МО РБ Хренин посетил этот оборонительный рубеж и, видимо, "линия Хренина" была создана именно под учения теробороны в Гомеле и Гомельском районе.

Что известно о "Линии Хренина"

18 мая СМИ узнали, что в Беларуси строят фортификационные сооружения, и на расстоянии 20 километров от украинской границы были установлены "Зубы дракона". При этом псевдолидер Беларуси Лукашенко утверждал, что не верит в контрнаступление Украины.

За несколько дней в Беларуси сняли на видео противотанковые укрепления - "Зубы дракона", размещенные под городом Гомель.

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