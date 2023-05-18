По его словам, он видит, что происходит "за забором".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что заявления об украинском контрнаступлении являются дезинформацией.

Об этом он заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает БЕЛТА.

"Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ (который вырабатывался на начальном этапе в ходе состоявшихся нескольких раундов российско-украинских переговоров. - Прим. БЕЛТА) - новый. Для того, чтобы остановить войну. Много сейчас говорят: "Контрнаступ, контрнаступ!" - сказал политик.

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Он для чего-то вспомнил Курскую битву и заявил, что тогда им удалось "успешно дезинформировать противника и выиграть эту битву".

"Но, должен сказать, самая большая дезинформация - этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", - утверждает Лукашенко.

Контрнаступление ВСУ - актуальные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ ожидают все поставки от партнеров, чтобі начать контрнаступление.

По данным Defense Express, украинские защитники планируют и готовятся сразу к нескольким контрнаступлений.

Позже Зеленский отметил, что посчитает успехом украинского контрнаступления любые территории, которые ВСУ смогут освободить.

В то же время по словам журналиста Бачо Корчилава, Лукашенко прекрасно понимает, что РФ проигрывает, и делает все, чтобы не вступать в войну с Украиной.

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