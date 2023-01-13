Немецкие военные должны приехать в Польшу после выходных.

Польские власти одобрили размещение в стране военнослужащих Бундесвера. Несколько сотен военных из Германии прибудут в Польшу для эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает Informacyjna Agencja Radiowa, соответствующий документ уже подписал президент Польши Анджей Дуда. Немецкие военные должны приехать в страну после выходных.

Согласно решению Минобороны Польши, военных Бундесвера разместят в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. При этом место их расположения согласовывается с Оперативным командованием ВСУ по согласованию с руководством Минобороны.

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Размещение комплексов Patriot в Польше

После падения ракеты в польском селе недалеко от украинской границы в ходе очередного массированного удара РФ по Украине 15 ноября 2022 года, Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил Германии передать обещанные его стране батареи универсального средства противовоздушной обороны Patriot Украине. Он добавил, что передача комплексов поможет защитить Украину от дальнейших жертв и обесточиваний в результате российских обстрелов. Однако немецкая сторона отказалась от такого предложения.

21 ноября 2022 года стало известно, что Польша согласилась на предложение немецкого правительства о передаче зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты своего воздушного пространства.

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