Украина постепенно заходит "под зонтик" НАТО, считает эксперт.

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал решение Германии передать Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot. Полковник ВСУ считает, что эта система ПВО одновременно прикроет и польское, и украинское небо.

"Эти ЗРК Patriot будут поставлены Германией Польше. Их скорее всего поставят как раз на границе с Украиной. Если так примут решение, то на границе с Украиной километров 100 они будут прикрывать небо Украины. Со своей стороны мы можем свои ракетные комплексы перевести ближе к центру, в сторону востока. Можно сказать, что часть запада Украины будет прикрыта уже зонтиком НАТО. Patriot - очень хорошие системы и вряд ли одну, скорее всего как минимум две этих системы дадут. Эти две системы могут закрыть как раз и польский кордон. Мы оттянем свои ПВО на восток и увеличим плотность противовоздушной обороны. Там стоят ЗРК С-300 - их лучше конечно использовать на других участках украинской территории", - сказал Свитан.

Также Свитан отметил, что генералы НАТО поздно приняли это важное решение.

"По совести, это нужно было сделать еще год назад. А так погибло два жителя Польши", - добавил эксперт.

Падение ракеты в Польше

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство. Сейчас Германия имеет 12 ЗРК Patriot, два из которых расположены в Словакии.

Это предложение, скорее всего, является следствием массированной ракетной атаки россиян по Украине 15 ноября. В тот день российские террористы выпустили по нашему государству около сотни ракет.

Во время этой атаки в польском селе Пшеводув у границы с Украиной упала ракета, что привело к смерти двух людей.

Как впоследствии выяснили в НАТО, это была ракета украинской системы ПВО. Однако в Альянсе ответственность за этот инцидент возложили на Россию, которая обстреливала критическую инфраструктуру Украины.