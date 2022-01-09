На место происшествия прибыли 13 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Эль-Тура и Шарм-эш-Шейха.

16 человек погибли и 18 получили ранения в результате аварии с участием автобуса и микроавтобуса на дороге между египетским Суэцем и Эль-Туром.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Египта в субботу, 8 января.

Отмечается, что на место происшествия прибыли 13 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Эль-Тура и Шарм-эш-Шейха.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести - от переломов, ссадин, резаных ран до сотрясения мозга.

"Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что безрассудное вождение и плохое состояние дорог являются причиной многих аварий в Египте.

Читайте такжеПопулярный курорт в Египте засыпало снегом и градом (фото, видео)Как сообщал УНИАН, в сентябре в аварии с участием автобуса в Египте погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе и дети.

А в апреле в Египте автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, который перевозил нефтепродукты. В результате масштабного ДТП заживо сгорели 20 человек, еще трое пострадали.

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