Автобус с пассажирами на большой скорости врезался в фуру с нефтепродуктами.

В Египте автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим нефтепродукты. В результате масштабного ДТП заживо сгорели 20 человек, еще трое пострадали.

Читайте такжеВ Румынии трамвай без тормозов протаранил колонну автомобилей (видео)Об этом сообщает El Balad со ссылкой на данные Минздрава страны.

ДТП произошло в провинции Асьют по дороге из Каира в Сохаг.

Водитель автобуса не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021

В спасательных работах было задействовано более 30 бригад «скорой помощи».

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Автор: Катерина Шварц