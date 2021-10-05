Люди вынуждены жить в условиях постоянного дрожания земли, гула и пепла в воздухе.

Мощное извержение вулкана на Канарских островах оставило десятки людей без крыши над головой. У островитян наблюдается посттравматическое расстройство.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Психологи пытаются помочь людям, которые потеряли дома и вынуждены круглосуточно жить в условиях постоянного дрожания земли, гула и пепла в воздухе. В кратере Кумбре-Вьеха новая трещина, через которую лава течет еще быстрее, а извержение никак не прекратится.

Две недели извержения и кратер вулкана не выдержал – провалился в жерло. Он был своеобразной дамбой, которая сдерживала лаву. Теперь же ее потоки устремились к морю, уничтожая все на своем пути.

Читайте такжеМощное наводнение накрыло Италию: в сети появилось жуткое видеоМестное телевидение больше не показывает уничтоженные дома, чтобы лишний раз не напоминать о катастрофе людям, которые остались без жилья. Военные продолжают помогать с эвакуацией и выносят вещи в руках. Испанский премьер пообещал выделить 200 миллионов евро на ликвидацию последствий.

Журналисты, которые вели эфиры из района извержения, жалуются на ухудшение самочувствия. Плохо становится и тем, кто смотрит на вулкан издалека, потому что ветер разносит пепел.

Лава уничтожила более 1000 домов, забрав 300 гектаров. Пальма расширяется в море – лава застывает, как только коснется воды. Людей просят не выходить лишний раз из дома и плотно закрывать окна. Территория курортного острова официально признана зоной стихийного бедствия.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации 6 тыс. человек.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла, вызванного извержением вулкана, было остановлено авиасообщение с испанским островом Ла Пальма на Канарах.

С 19 сентября лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря. Уже разрушены более 900 домов, а также церкви и банановые плантации.

Лава от вулкана Кумбре-Вьеха добралась до океана, начались токсичные испарения.

Испанские власти объявили остров Ла Пальма зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем, кто пострадал от вулканической активности.

4 октября стало известно, что извержение вулкана не затихает, а лишь усиливается. Вулкан выбросил высоко в небо столб лавы, а местные СМИ сообщили, что северная сторона вулкана обрушилась.

Автор: Анастасия Горбачева