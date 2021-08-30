США признали, что в результате ракетного удара по столице Афганистана Кабулу, который нанес американский беспилотник, погибли мирные жители.

Жертвами авиаудара беспилотника США 29 августа в Кабуле стали девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей.

Об этом сообщает CNN.

Как утверждает родственник погибших, который назвал себя их братом, это была "обычная семья". Афганец назвал имена всех погибших. Самым младшим жертвам было два и три года.

"Мы не ИГ, это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями", - сказал он.

Также от рассказал, что на месте трагедии в тот момент рядом было два автомобиля марки Toyota - Corona и Camry, и в одном из них и находились погибшие.

Власти США признали, что жертвами ракетного удара американских сил по автомобилю в Кабуле стали мирные жители, пишет CNN.

Там заявили, что удар по автомобилю, которым управлял смертник, планировавший устроить теракт в аэропорту афганской столицы, был нанесен с беспилотника в жилом квартале города.

Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что американская сторона расследует обстоятельства взрыва.

"Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей", - отметил он.

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Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла накануне, 26 августа, у аэропорта Кабула.

По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана.

ВС США пообещали принять меры в отношении причастных ко взрыву.

Автор: Олег Давыгора