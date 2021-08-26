Всего к настоящему моменту в Кабуле произошло шесть взрывов.

По меньшей мере 12 американских военных погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник в Кабуле.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Двенадцать американских военнослужащих погибли в результате теракта. Одиннадцать человек были морскими пехотинцами и один - медиком ВМС США", - сообщили телеканалу неназванные американские чиновники.

Также сообщается, что 15 человек получили ранения.

СМИ сообщают, что в афганском Кабуле, в районе аэропорта, прогремел третий взрыв.

По информации местных источников, автомобиль, принадлежащий "Талибану" подорвался на СВУ в районе Пули Сухтаб в Кабуле.

Также в окрестностях Кабула прогремело два взрыва: причины и количество раненых пока не уточняются, сообщает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Позже еще один взрыв прогремел в Кабуле, как сообщает афганский телеканал 1TV.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев отмечает, что новый инцидент произошел в 3-4 км от аэропорта. Всего к настоящему моменту в Кабуле произошло шесть взрывов.

Взрывы в Кабуле 26 августа: подробности

Взрывы произошли возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

Читайте такжеВ Кабуле 60 раненых доставили в больницу после взрывов возле аэропорта - СМИВ Пентагоне сообщили, что возле международного аэропорта произошло два взрыва - возле пропускного пункта "Эбби-гейт" в аэропорт и отеля "Барон".

Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрывы в Кабуле.

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

В частности, США и их союзники призвали людей отойти как можно дальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны вооруженной группы, приближенной к террористической группировке "Исламское государство".

Автор: Олег Давыгора