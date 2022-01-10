Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила о готовности обсудить американо-российские отношения.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела предварительную встречу в Женеве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает "Голос Америки".

В заявлении внешнеполитического ведомства США уточняется, что с американской стороны во встрече участвовал директор Оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Джеймс Мингес, а с российской – замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Как сообщается, замгоссекретаря США и замминистра иностранных дел РФ обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, к которым стороны обратятся 10 января во время чрезвычайной встречи в рамках Диалога по стратегической стабильности.

Читайте такжеРоссия приставила пистолет к голове Украины - Блинкен

Шерман подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств при выборе альянсов.

Замглавы внешнеполитического ведомства заявила, что США будут приветствовать подлинный прогресс, достигаемый средствами дипломатии.

Она пояснила, что США готовы обсудить с Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности определенные проблемы двусторонних отношений, но не станут обсуждать вопросы европейской безопасности без участия европейских союзников и партнеров.

Замгоссекретаря уточнила, что обсуждение некоторых проблем состоится 12 января в рамках заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Переговоры в Женеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

9 января Блинкен заявил, что Соединенные Штаты открыты к обсуждению возможных ограничений на размещение ракет и военные учения в Европе во время переговоров с Россией.