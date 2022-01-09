Госсекретарь США выразил надежду, что, возможно, удастся "устранить любые законные опасения, которые могут возникнуть у России".

США открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией по Украине, которые должны состояться на этой неделе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ABC news.

"Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы", - сказал Блинкен.

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Он выразил надежду, что, возможно, удастся "устранить любые законные опасения, которые могут возникнуть у России".

Например, по словам Блинкена, "могут быть основания для продления" Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, из которого вышла администрация Трампа и в нарушении которого США обвиняют Россию.

"Точно так же есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о таких вещах, как масштаб учений, которые, если они будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, есть основания для снижения напряженности, обеспечения большей прозрачности, создания большего доверия, и все это устранило бы озабоченность, которую якобы испытывает Россия", - сказал Блинкен.

Как сообщал УНИАН, 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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