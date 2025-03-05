Это может произойти уже на следующей неделе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон уже на следующей неделе готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы представить президенту США Дональду Трампу единый план урегулирования войны, пишет Daily Mail.

Зеленский, в свою очередь, написал публикацию в X (Twitter), в которой подчеркнул, что "готов работать быстро, чтобы положить конец войне" и даже выразил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых.

"Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - отметил он.

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Его заявление, как сообщается, последовало вскоре после телефонного разговора с Стармером, в ходе которого британский лидер предупредил Зеленского о необходимости наладить отношения с Трампом, чтобы иметь шанс на получение американской поддержки в достижении мирного соглашения, которое поможет Украине защититься от России.

Позднее Стармер заявил, что приветствует "непоколебимую приверженность украинского лидера поиску мира".

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина, по словам президента, стремится к миру. "Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир", - отметил он.

Кроме того, сенаторы-республиканцы призывают Трампа спасти переговоры с Зеленским. Сенаторы-республиканцы надеются, что Трамп и Зеленский смогут оставить позади напряженный разговор в Овальном кабинете, осознавая, что продолжение поддержки Украины со стороны США критически важно.

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