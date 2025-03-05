Пока ближайшие союзники Трампа хотят, чтобы Зеленский извинился перед ним, другие республиканцы пытаются снизить накал ситуации.

Республиканцы призывают президента США Дональда Трампа спасти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в надежде достичь мирного соглашения, которое остановит российскую агрессию и, возможно, предоставит США доступ к богатым полезным ископаемым Украины, пишет The Hill.

Сенаторы-республиканцы надеются, что Трамп и Зеленский смогут оставить позади напряженный разговор в Овальном кабинете, осознавая, что продолжение поддержки Украины со стороны США критически важно для сохранения рычагов влияния Киева в мирных переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Нет никаких сомнений, что именно Путин был агрессором в Украине и начал жестокое, ничем не спровоцированное нападение. Я надеюсь, что мы сможем достичь справедливого и долговечного мира для Украины, но мы не должны забывать, кто начал эту войну", — заявил один из ведущих республиканцев по вопросам национальной безопасности, председатель Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз.

Видео дня

В то время как некоторые ближайшие союзники Трампа хотят, чтобы Зеленский извинился перед президентом, прежде чем Украина получит дальнейшую поддержку США, другие республиканцы пытаются снизить накал ситуации. Они понимают, что исход мирных переговоров может иметь серьезные последствия для лидерства США в НАТО и давней политики сдерживания России.

"Я просто надеюсь, что они смогут вернуть ситуацию в нужное русло и что все удвоят свои усилия. Это историческая возможность, [подписать] потенциально историческое соглашение", — сказал лидер Республиканцев в Сенате Джон Тун.

Сенатор-республиканец Лиза Мурковски подвергла резкой критике пренебрежительное отношение Трампа к Зеленскому, заявив, что жесткие унизительные высказывания Трампа и Вэнса в адрес Зеленского на глазах у всего мира оставили у нее "тошнотворное чувство".

Другие новости о ссоре Зеленского и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что ссора в Овальном кабинете может ускорить встречу Трампа и Путина. Отмечается, что в Москве тем временем растет оптимизм по поводу того, что из-за конфликта между президентами Украины и США переговоры о прекращении войны могут отойти на второй план в пользу потенциально выгодных экономических соглашений между США и Россией.

Кроме того, Милей приказал удалить совместные фото с Зеленским после его ссоры с Трампом. "То, что произошло сегодня [во время ссоры Зеленского и Трампа], — это точка невозврата", — заявили в Министерстве иностранных дел Аргентины.

Вас также могут заинтересовать новости: