Страны совместно помогут в восстановлении водной и энергетической систем Украины.

Правительства Чехии и Тайваня подписали соглашение о совместной работе для помощи в восстановлении Украины. Как пишет Reuters, соглашение между Тайванем и Чешской Республикой, подписанное послами в столицах обеих стран, предусматривает совместную работу по восстановлению водной и энергетической систем.

Как отмечает издание, Украина имеет широкую симпатию Тайваня после вторжения России, и многие тайваньцы видят параллели между ситуацией в Украине и угрозой, с которой их страна сталкивается со стороны Китая.

Отмечается, что Тайвань пожертвовал более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и присоединился к санкциям Запада против России.

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Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечни похвалил Тайбэй как "великого союзника", несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей между странами (Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений ни с одной европейской страной, кроме Ватикана).

"Мы очень рады, что страну, которая защищает нас от нашего имени, Украину, вместе с нами поддерживает наш великий союзник и друг Тайвань", - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел Тайваня Рой Ли заявил, что помощь Украине расширится на другие сферы, чтобы помочь восстановить нормальную жизнь, "в то время как Украина приближается к окончательной победе".

Помощь от Чехии Украине

Ранее Министерство обороны Чехии по запросу общественных активистов впервые обнародовало перечень военной помощи, переданной Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Журналисты отмечают, что приведенный список меньше, чем то, что было фактически передано Чехией за последние полтора года.

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