Женщина закрыла ребенка в квартире, а сама отправилась праздновать день рождения. Девочка скончалась.

В Британии суд вынес приговор матери, бросившей 1,5-летнюю дочь одну умирать от голода. Женщина заперла ребенка в квартире, а сама отправилась на шестидневное празднование своего 18-летия.

Как сообщает BBC, уже 19-летняя Верфи Куди призналась в непредумышленном убийстве дочери, 20-месячной Асии Куди. В декабре 2019-го женщина заперла ребенка в своей квартире в городе Брайтон, а сама отправилась праздновать день рождения.

Мать бросила дочку одну на 5 дней 21 час и 58 минут. По информации суда, она успела побывать в Лондоне и Ковентри и развлекалась как "беззаботный подросток".

Вернувшись домой, девушка позвонила по телефону экстренной службы и сказала, что ее ребенок не просыпается. Бригада медиков, приехавшая по вызову, обнаружила, что девочка не дышит. В больнице врачи констатировали смерть.

Читайте такжеВ Днепре 4-летний мальчик упал в фонтан: ребёнок умер в больнице (видео)Вскрытие показало, что причиной смерти стали голод и грипп. Кроме того, у малышки обнаружили признаки обезвоживания и сильную сыпь от подгузников.

Полицейским девушка вначале заявляла, что все время была со своим ребенком в квартире, а также брала дочку с собой в Лондон. Однако видео с камер наблюдения и смартфонов, снятые во время ее пребывания вдали от дома, доказали обратное.

Суд приговорил мать к 9 годам тюремного заключения.

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Автор: Катерина Комолова