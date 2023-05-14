Премьер-министр Израиля заявил об окончании спецоперации "Щит и стрела" в Газе против "Исламского джихада".

Израиль завершил пятидневную операцию "Щит и стрела" против организации "Исламский джихад". В ходе операции была ликвидирована вся верхушку "Исламского джихада" в Газе.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства. Он назвал выполнение задания "действительно идеальным".

"Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад". Перед началом операции мы с министром обороны дали ЦАХАЛу и ШАБАКу указание в двух словах: инициатива и внезапность. Вчера я поздравил начальника генштаба и начальника ШАБАКа в двух словах: отличная работа. Выполнение было действительно идеальным. При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе", - сказал глава правительства.

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По его словам, в результате операции были ликвидированы "десятки террористов", уничтожены 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое.

"С момента создания правительства, я постоянно говорю: кто на нас нападёт, кто пытается или попытается на нас напасть, пострадает сам. Сегодня враги Израиля в Газе и далеко за её пределами знают, что даже если они попытаются скрыться, мы можем и готовы добраться до них в любой момент", - подчеркнул Нетаньяху.

Глава правительства также поблагодарил граждан Израиля, особенно жителей приграничных районов, "за поддержку и стойкость, которые позволили нам добиться успеха в этой операции".

Израиль и Палестина - новости

Как сообщал УНИАН, 9 мая Армия обороны Израиля начала спецоперацию "Щит и стрела", цель которой была в уничтожении объектов "Исламского джихада". В первые дни операции сообщалось, что в результате ударов были ликвидрованы 13 человек, еще 20 палестинцев получили ранения. В свою очередь, "Исламский джихад" подтвердил гибель троих командиров.

13 мая стало известно, что Израиль и "Исламский джихад" при посредничестве Египта достигли перемирия. Оно вступило в силу в 22:00.

Перед этим, в начале мая, Израиль и ХАМАС обменялись ударами. Конфликт в этот раз вспыхнул из-за смерти известного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана в тюрьме Израиля.

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