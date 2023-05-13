Перемирие должно было начаться в 22:00.

Израиль и палестинский "Исламский джихад" в Газе достигли перемирия, которое должно вступить в силу в 22:00. Решение принято при посредничестве Египта.

Издание The Time of Israel пишет, что бывший глава разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин в эфире Channel 12 предупредил израильтян, чтобы они продолжали соблюдать инструкции командования тыла, особенно в последние минуты перед вступлением в силу прекращения огня. Он отметил, что "Исламский джихад" сохранил некоторые запасы ракет и может рассчитывать на драматический финал конфликта.

Согласно сообщениям из египетских и израильских источников, соглашение о прекращении огня обязывает обе стороны не наносить удары по домам или мирным жителям.

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Охад Хемо отметил, что если прекращение огня вступит в силу и сохранится, следующее испытание будет в четверг, когда будет проведен ежегодный марш в честь Дня Иерусалима, маршрут которого пройдет через мусульманский квартал Старого города. В 2021 году марш был прерван ракетным обстрелом из Газы.

Удары по Израилю - последние новости

После смерти члена "Исламского джихада" Хадера Аднана после 87-дневной голодовки возобновились удары по Израилю со стороны сектора Газы.

В свою очередь армия обороны Израиля в ночь на 9 мая начала спецоперацию "Щит и стрела", в рамках которой наносились удары по объектам "Исламского джихада". В результате ликвидровали 13 человек, а ранениия поулчили 20 палестинцев. При этом в "Исламском джихаде" подтвердили гибель троих командиров.

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