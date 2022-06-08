Он отметил, что нападение РФ на Украину более четко выявило, что у стран-членов альянса нет единства по Украине.

Война России против Украины выявила, что единство НАТО по Украине дает трещины, и поэтому Альянс нуждается в капитальном реформировании.

Об этом пишет внештатный научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас в foreignpolicy.

Автор отметил, что менее трех лет назад президент Франции Эммануэль Макрон поставил знаменитый диагноз "смерть мозга НАТО". В то время его точка зрения была справедливой: отсутствие у Европы стратегического мышления в сочетании с непредсказуемостью политики США при президенте Дональде Трампе создавало серьезные проблемы для альянса впервые со времен холодной войны.

Сейчас заговорили о возрождении НАТО, поскольку война России против Украины придала новую актуальность основной миссии блока по территориальной обороне. Лукас отметил, что члены НАТО, нашли новое единство целей, снабжая Украину оружием и переоценивая угрозу со стороны России, увеличивая оборонные бюджеты и укрепляя безопасность восточной границы альянса.

А всего 14 лет назад сверхсекретному органу по оценке угроз альянса, MC 161, его политическое руководство прямо запретило даже рассматривать любую военную опасность со стороны России в своих сценариях. При этом давление исходило не только от известных сторонников России, таких как Германия, но и от США. Кремль, согласно общепринятому мнению, был партнером, а не врагом.

В результате такой политики, наиболее уязвимые члены НАТО - Польша и балтийские государства Эстония, Латвия и Литва - остались союзниками второго сорта. Они были в блоке, но только на бумаге. На их территории не было значительных внешних сил, и альянс категорически воздерживался от составления планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы укрепить или даже защитить их в случае нападения. Польша потребовала таких планов, и ей сказали, что они могут быть составлены для защиты страны от нападения Беларуси, но не России.

Однако после первого нападения России на Украину в 2014 году планы и действия НАТО стали более серьезными. В трех балтийских странах были дислоцированы силы численностью 1000 человек, а в Польше - более крупные силы США. С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале это присутствие резко возросло. Более того, в дверь альянса постучали две самые передовые небольшие военные державы Европы, Финляндия и Швеция. Если возражения Турции удастся сгладить, они станут членами к концу года. Это в корне изменит военную географию Северо-Восточной Европы.

Однако автор отметил, что несмотря на кажущееся единство целей с начала развязанной Россией войны, НАТО все равно выглядит не в своей форме и устаревшим. В первую очередь автор оборатил внимание на политические разногласия среди стран-членов альянса.

"Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана - полуавторитарное государство, которое заигрывает с Россией и возмущено тем, что считает европейским вмешательством в права человека. Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана идет по другому, но нисходящему пути, объединяя богатство и власть в новую систему внутреннего контроля и подрывая попытки США и Европы оказать давление на Россию и Китай. Безжалостное позерство Макрона и медлительность канцлера Германии Олафа Шольца создают постоянные препятствия и отвлекающие факторы", - отметил Лукас.

Эксперт отметил, что Макрон и Шольц разъедают процесс принятия решений своими слабостями, таким образом, ставя под большой вопрос надежность и сплоченность альянса. Он отметил, что в случае провокации со стороны РФ некоторые из 30 стран-членов НАТО предпочли бы жесткий ответ, другие опасались бы эскалации и хотели бы диалога, третьи воспримут двусмысленность как удобный предлог, чтобы ничего не делать. Именно эта разрозненная позиция и вызывает вопрос - сможет ли НАТО принять быстрое и жесткое решение о том, как реагировать?

"Скорее всего, некоторые из них будут призывать к дипломатии и компромиссу. Те, кто действительно столкнулся с возможностью нападения, были бы воинственнее, предпочитая острую военную конфронтацию. "Ни пяди, ни души", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный военный деятель из одной из прибалтийских стран. - "Мы видели, что они сделали в Украине"", - заключил автор статьи.

Как сообщал УНИАН, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО ошиблось в своих оценках военного потенциала России и в том, что не предоставило Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО в 2008 году.

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