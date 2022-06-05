Турецкий президент отметил, что пока эти страны не выполнят выдвинутые требования, позиция Анкары не изменится.

Позиция официальной Анкары относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО не изменится пока не будут выполнены ее требования.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО", – заявил он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что страны Запада начали соглашаться с идеей Турции о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.

"Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти [стран - членов Совбеза]. Теперь они сами начали... говорить, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим", - сказал глава государства.

Отметим, турецкие власти уже много лет активно выступают за реформирование системы ООН. Эти призывы участились из-за нападения РФ на Украину.

В связи с этим президент Турции отметил, что из-за войны в Украине в Европе наблюдается паника.

"В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Эрдоган заявил, что Турция еще не получила никаких конкретных предложений по преодолению своих беспокойств по поводу заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО, против которых выступает Анкара.

В мае Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Они надеялись, что это будет быстрый процесс. Но Турция, давний член Альянса, выступила против членства Швеции и Финляндии на том основании, что они поддерживают группы, которых она считает террористами.

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