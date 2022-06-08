По его словам, во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены не смогли договориться о предоставлении Украине и Грузии ПДЧ. И этот раскол внутри НАТО послал неправильный сигнал Путину.

НАТО ошиблось в своих оценках военного потенциала России и в том, что не предоставило Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2008 году.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 годы) в интервью американскому журналу Foreign Policy.

По его словам, во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году организация согласилась, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не смогли договориться о предоставлении этим двум странам ПДЧ в альянсе.

"И этот раскол внутри НАТО направил неправильный сигнал Путину, который напал на Грузию через несколько месяцев в августе 2008 года", – сказал он.

Второй ошибкой, считает бывший генсек НАТО, была слабая реакция на аннексию Россией Крыма в 2014 году, когда были введены "мягкие" санкции. Это также, сказал он, создало у российского президента впечатление, что он "может почти без каких-либо затрат продолжать захватывать землю силой".

В то же время, Расмуссен отметил, что НАТО переоценило военный потенциал России.

"Несмотря на огромные инвестиции в военную технику и восстановление старых советских баз, мы видим очень слабую российскую армию. Остается выяснить, почему это так. Я думаю, что одной из причин может быть коррупция. Но другой просчет заключается в том, что мы недооценили жестокость и амбиции президента Путина", – сказал он.

Также бывший генсекретарь отметил, что он не верит, что Путин применит оружие массового поражения, поскольку понимает, что на это будет решительный ответ НАТО. Он выразил резкое несогласие относительно утверждения президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Запад не должен "унижать" Путина, и подчеркнул, что украинцы должны одержать победу, а Запад – оказать всю необходимую для этого поддержку.

"Мы не можем спасти Путина от унижения. Цена сохранения лица для господина Путина будет намного выше, чем откровенное поражение российских войск в Украине. Поэтому мой вывод: Украина должна выиграть эту войну, потому что, если Путин преуспеет в Украине, он не остановится. Он продолжит свои действия в Молдове, Грузии и в конце концов также будет оказывать давление на три страны Балтии. Поэтому украинцы должны побеждать, и у них есть воля к борьбе. Наш долг - дать им средства для борьбы", - подчеркнул он.

Расмуссен также отверг мнение, что агрессия России является реакцией на расширение НАТО, поскольку НАТО не агитировало за расширение, а "бывшие коммунистические диктатуры в Центральной и Восточной Европе подали заявку на членство в НАТО, чтобы получить гарантии безопасности", указал он.

"Поэтому вместо того, чтобы обвинять НАТО, я думаю, что люди должны подумать, почему соседи России то и дело хотят, чтобы членство в НАТО предоставило им гарантии безопасности? Конечно, потому что они знают об угрозе со стороны России. Поэтому ответственность за эту агрессию несет только одна страна, и это Россия", – выразил уверенность Расмуссен.

Как сообщал УНИАН, в январе бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал членов Альянса не слушаться требований российского президента Владимира Путина относительно того, кого принимать в Альянс, а кого – нет.

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