Немецкую разведку считают "вторым сортом" и не передают секретную информацию.

Западные спецслужбы давно не доверяют Германии из-за утечек секретной информации в Россию.

Как пишет обозреватель BILD Петер Тиде, комментируя скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, на ум приходит поговорка, распространенная в странах Запада: "Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве - отдайте это немцам!"

"Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась такой интенсивной и успешной разведке со стороны Москвы, как Германия. Секреты всегда попадают в Москву через Германию", - пишет Тиде.

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Как рассказал BILD источник в одной из спецслужб Германии, им уже много лет не доверяют спецслужбы Запада из-за постоянных скандалов и утечек.

"Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете только потом... В мире спецслужб нас считают вторым сортом и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге", - говорит источник.

Он называет причиной "чрезмерное регулирование": только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.

"В каждой западной стране информация, поступающая от партнерских спецслужб, защищена. Прежде чем использовать ее в судебных делах или следственных комиссиях, нужно спросить спецслужбу, откуда поступили сведения: секретная информация принадлежит им. А в Германии не так, у нас она не защищена, каждая тайна грозит стать достоянием общественности. Мы должны передавать ее в суды и комитеты - сначала это регулировалось судом, а теперь и законом. В результате мы получаем все меньше информации от наших партнеров, потому что она не в безопасности", - рассказал источник.

Слитый разговор немецких офицеров - что известно

В пятницу российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, во время которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Секретная служба Бундесвера MAD начала расследование этого инцидента. Как писали СМИ, во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожными, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

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