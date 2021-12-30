Новые ограничения будет действовать до конца марта.

Правительство Италии анонсировало ужесточение карантинных ограничений. Новые правила коснуться граждан, которые не привились от коронавируса и не болели.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что с 10 января и до 31 марта попасть в большинство заведений смогут лишь те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 или недавно переболел. Правило распространяется на гостиницы, метро, ​​поезда и самолеты, горнолыжные подъемники, легальное участие в масштабных празднованиях. При этом до конца января запретили любые вечеринки и концерты. В свою очередь проверять проведение частных встреч никто не будет.

Кроме того, вводится обязательное ношение респираторов FFP2 в транспорте и общественных заведениях, а в заведениях, которые не относятся к общепиту, запрещено пить и есть. Также в спортивных заведениях разрешено заполнять пространство не более чем на 35% вместимости, а на улице – до 50%.

Читайте такжеПри каких условиях украинцев пускают в Европу: обновленная карта МИДВ то же время, в стране ослабили требования к самоизоляции для людей, которые контактировали с подтвержденным больным. Так, люди, которые переболели в течение менее четырех месяцев или получили вторую прививки в такой же период могут не соблюдать карантин, но обязаны носить маску вне дома следующие 10 дней. В случае, если у них проявились симптомы COVID-19, то они должны сделать ПЦР-тест. Невакцинированные граждане в таком случае должны оставаться на самоизоляции 10 дней.

Власти предупредили, что в праздничную ночь усилят контроль в популярных местах и ​​кварталах, чтобы не допустить больших собраний.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" - что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Читайте такжеЧехия изменила правила въезда для украинцев"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма"Дельта".

Несколько европейских стран начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет, чтобы не закрывать школы на фоне стремительного распространения "Омикрона".

8 декабря стало известно, что в Швеции и Норвегии усиливают карантинные ограничения из-за новых вспышек коронавируса.

28 декабря после рекордного количества выявленных за сутки случаев COVID-19 в Греции ввели ограничения на развлечения, включая спортивные мероприятия.

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