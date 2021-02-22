Такое решение будет принято в ответ на заключение критика Кремля Алексея Навального.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза договорились начать подготовку санкций против четырех российских чиновников в ответ на заключение критика Кремля Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

Сегодня на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел во время обсуждения этого вопроса фамилии российских чиновников не назывались, но дипломаты сообщили их должности.

В частности, речь идет о главе Следственного комитета РФ, начальнике тюрем, директоре российской Национальной гвардии и генеральном прокуроре, против которых должны ввести санкции.

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Санции ЕС против РФ из-за Навального: что известно

15 октября 2020 года Совет Европейского Союза ввел санкции против 6 человек и одного учреждения из-за отравления Навального.

В частности, санкции были введены против начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйла, директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко, а также против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

18 января суд арестовал оппозиционера. Позже суд принял решение отправить Навального в колонию по так называемому делу «Ив Роше» на 2 года и 5 месяцев.

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Автор: Виталий Саенко