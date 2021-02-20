Наказание для Навального станет известно позднее.

Мировой суд столичного района Южное Медведково признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко.

Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение просило назначить Навальному штраф в размере 950 тыс. рублей. Адвокаты настаивали на оправдании своего подзащитного.

Наказание станет известно позднее.

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Напомним, прошлым летом Навальный в социальных сетях разместил видеоролик, в котором Артеменко говорил о поддержке конституционных поправок.

При этом оппозиционер сопроводил видео комментариями, которые, по версии обвинения, носили заведомо ложный характер, а также порочили честь и достоинство ветерана, подрывали его репутацию.

Арест Навального в России: что известно

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". В аэропорту "Шереметьево" его задержали. До того, 13 января, в РФ оппозиционера объявили в розыск из-за дела 6-летней давности. Его обвинили в том, что он якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые собрали на пожертвования для "Фонда борьбы с коррупцией".

Суд Москвы 2 февраля заключил Навального в тюрьму на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи людей. Сообщается о более десяти тысячах задержанных.

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Автор: Денис Прядко