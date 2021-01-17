Дмитрий Песков и Владимир Путин / фото Вести.ру
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о задержании оппозиционного политика Алексея Навального.
Читайте такжеВ сети появилось полное видео задержания Навального в МосквеОб этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Песков также сказал, что не знает, в какой стране задержали Навального, и предположил, что это произошло в Германии.
«Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», – заявил Песков.
По словам Пескова, у него последний день отпуска, поэтому он не следил за происходящим.
Задержание Навального в Москве: что известно
- 17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву.
- Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».
- На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.
- За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.
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