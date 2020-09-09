Против Колесниковой завели уголовное дело и сделали ее подозреваемой.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую на днях похитили силовики в Минске, сейчас находится в СИЗО и получает угрозы.

Об этом рассказала адвокат Людмила Казак, сообщили в штабе оппозиционного политика Виктора Бабарико.

По ее словам, Колесникова сейчас чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток.

"В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы", - сообщают в штабе.

Адвокат добавила, что документов о задержании у Марии Колесниковой на руках нет, ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Колесникова расценивает действия силовиков как похищение.

"Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", - сообщила адвокат.

Сегодня отец Колесниковой не смог передать ей необходимые вещи. Завтра оппозиционерку должны допросить.

Похищение Колесниковой и других оппозиционеров: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 августа стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

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Автор: Юрий Годован