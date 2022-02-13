В Пентагоне утверждают, что сохраняют приверженность отношениям с украинской армией.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что решение было продиктовано заботой о безопасности служащих и принято "в целях предосторожности".

"Мы сохраняем свою приверженность нашим отношениям с Вооруженными силами Украины", – добавил Кирби в "Твиттере".

160 служащих Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября.

"Они покидают Украину и будут переведены в другие места дислоцирования в Европе", – говорится в заявлении Пентагона.

Ранее стало известно, что 12 февраля Госдепартамент США также отдал приказ об эвакуации сотрудников американской дипмиссии в Киеве, которые не занимают критически важные должности, в связи с наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной.

Австралия, Новая Зеландия, Германия, Италия и Нидерланды 12 февраля присоединились к странам, которые призвали своих граждан покинуть Украину.

Агрессия России против Украины – что стоит знать

РФ пошла на агрессию в 2014 году – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Осенью прошлого года Россия обострила ситуацию на границе с Украиной, и в нашей стране и на Западе заговорили об угрозе вторжения.

В начале этого года – 10 февраля – в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения должны завершиться 20 числа этого месяца.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что вдоль границы нашей страны и со стороны РФ и Беларуси, и временно оккупированных территорий находятся 140 тысяч военных.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ранее утверждал, что российских войск возле украинской границы не хватит для реализации полномасштабного вторжения.

Позже западные СМИ сообщили, что РФ может ворваться на украинскую территорию 15 или 16 февраля.

Евросоюз и США утверждали, что в случае нового вторжения в Украину против России введут серьезные санкции.

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