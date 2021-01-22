Сенат Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса США) утвердил кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на должность секретаря обороны (министра обороны).
Заседание верхней палаты Конгресса транслировал американский онлайн-ресурс C-SPAN.
Кандидатуру Остина предложил президент США Джо Байден.
Утверждение генерала в отставке поддержало подавляющее большинство сенаторов - 93. Против проголосовали только двое.
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Остин стал первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон. Он является четырехзвездочным генералом, который в 2016 году ушел в отставку. Перед отставкой он возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США.
В то же время, американское законодательство требует, что главой Пентагона может стать только человек, который завершил активную военную службу за семь лет до своего назначения. В связи с этим, в обеих палатах Конгресса приняли необходимые решения, чтобы позволить Остину начать выполнять полномочия министра обороны уже сейчас.
Позиция Ллойда Остина по отношению к Украине
- 19 января на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине летального оружия. По его словам, это должно оставаться приоритетом для США.
- Остин сказал, что намерен активно оценивать оборонительные потребности Украины и в случае необходимости делать соответствующие изменения для предоставления помощи ВСУ.
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