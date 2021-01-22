Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на должность министра обороны.

Сенат Соединенных Штатов Америки (верхняя палата Конгресса США) утвердил кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина на должность секретаря обороны (министра обороны).

Заседание верхней палаты Конгресса транслировал американский онлайн-ресурс C-SPAN.

Кандидатуру Остина предложил президент США Джо Байден.

Утверждение генерала в отставке поддержало подавляющее большинство сенаторов - 93. Против проголосовали только двое.

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Остин стал первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон. Он является четырехзвездочным генералом, который в 2016 году ушел в отставку. Перед отставкой он возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США.

В то же время, американское законодательство требует, что главой Пентагона может стать только человек, который завершил активную военную службу за семь лет до своего назначения. В связи с этим, в обеих палатах Конгресса приняли необходимые решения, чтобы позволить Остину начать выполнять полномочия министра обороны уже сейчас.

Позиция Ллойда Остина по отношению к Украине

19 января на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине летального оружия. По его словам, это должно оставаться приоритетом для США.

Остин сказал, что намерен активно оценивать оборонительные потребности Украины и в случае необходимости делать соответствующие изменения для предоставления помощи ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко