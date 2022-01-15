В 2018-2021 годах городские власти передали персональные данные участников 52 различных акций под посольствами России, Кубы, Венесуэлы, Анголы, Израиля и других стран.

Мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,25 млн евро за нарушение законов ЕС в виде передачи посольствам разных стран, в том числе России, личных данных организаторов акций протеста перед этими дипведомствами.

Как сообщает BBC, португальская комиссия по защите данных выяснила, что в 2018-2021 годах городские власти под руководством тогдашнего мэра-социалиста Фернандо Медины 225 раз нарушили закон, передав персональные данные участников 52 различных акций под посольствами России, Кубы, Венесуэлы, Анголы, Израиля и других стран.

Мэрия передавала данные посольствам и до 2018 года, однако в то время это еще не было нарушением закона, так как общий регламент по защите данных Евросоюза вступил в силу в мае 2018 года.

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"За некоторые случаи мэрию можно было бы оштрафовать на 20 млн евро, но комиссия пожалела мэрию, приняв во внимание ее финансовые трудности из-за пандемии", - отмечает издание.

Городской совет Лиссабона, который теперь возглавляет социал-демократ Карлуш Моедаш, назвал штраф "тяжелым наследием, которое прежнее руководство оставило жителям Лиссабона".

Дело о передаче данных:

Дело открыли в 2021 году, когда российские политические эмигранты, живущие в Португалии, обнаружили передачу посольству России персональных данных (имена, адреса и номера телефонов) организаторов акции в поддержку Алексея Навального.