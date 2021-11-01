Рядом лежит форма ОМОНа.

В минском Дворце независимости появилась экспозиция, посвященная реакции Александра Лукашенко на протесты в Беларуси.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

На фотографиях можно увидеть автомат, с которым Александр Лукашенко прибыл во Дворец независимости 23 августа 2020 года.

Рядом находится картина, на которой Лукашенко и его сын Николай изображены с оружием на фоне Дворца.

Читайте такжеВ Италии в возрасте 93 года умер "отец тирамису"На фото можно увидеть берет, форму и символ ОМОНА, а также "скульптуру от спецназа".

Напротив прикреплен флаг с фотографией президента и надписью "За Батьку".

"Автору экспозиции - зачёт автоматом!" - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

По состоянию на сентябрь 2021 года в Беларуси политзаключенными признаны 674 человека.

Автор: Людмила Жерновская