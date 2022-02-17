Ранее правительство США приняло решение о принудительном отчуждении компании у Полякова.

Соучредитель американо-украинской аэрокосмической компании Firefly Aerospace Максим Поляков передал свою долю партнеру.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я отдаю все свои 58% акций Firefly за 1 доллар соучредителю и своему партнеру Тому (Том Маркусик, генеральный директор компании - УНИАН)", - объявил Поляков.

Свое решение Поляков обосновал тем, что на протяжении последних 1,5 лет Комитет по иностранным инвестициям в США, Воздушные силы США и другие учреждения оказывали на него давление.

"Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята", - добавил он.

Справка УНИАН. Firefly Aerospace - частное американо-украинское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), Основанная в 2014 году компания занимается разработкой легких ракет-носителей для запуска грузов в космос.

Компания разработала ракету Alpha. Первый запуск неоднократно переносили. В конце концов он состоялся в сентябре 2021 года и был провальным. Взрыв Alpha попал на прямую трансляцию. Несмотря на это в Firefly тестовый полет Alpha назвали успешным.

По информации Bloomberg, в конце ноября 2021 года Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США с требованием, чтобы он продал долю в Firefly из соображений национальной безопасности.

А 30 декабря 2021-го года правительство США принял решение о принудительном отчуждении компании у Макса Полякова из-за его украинского гражданства.

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