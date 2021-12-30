В Вашингтоне на фоне угрозы российского вторжения опасаются, что ценные ракетные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны.

Правительство США требует от украинского предпринимателя Макса Полякова продать свою долю в компании Firefly Aerospace, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.

Как сообщает Bloomberg, Firefly Aerospace - частный производитель космических ракет, базирующийся вблизи Остина, штат Техас.

В американском правительстве и аэрокосмической промышленности США выступили против контроля Полякова над компанией из-за опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, которые пытаются разработать ракетные программы.

Несмотря на то, что Поляков вложил в Firefly Aerospace более 200 миллионов долларов, он согласился уйти из правления компании и ее повседневной деятельности в конце 2020 года, чтобы облегчить ей процесс получения правительственных и военных контрактов США и ослабить некоторую напряженность.

Однако в конце ноября 2021 году Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), в котором высказывалось беспокойство по поводу национальной безопасности, и просьба к Полякову и его инвестиционной компании Noosphere Venture Partners продать примерно 50% акций Firefly.

По словам представителей Noosphere Venture, Поляков согласился на это требование, утверждая, что его владение компанией Firefly не представляет угроз национальной безопасности.

"Noosphere Ventures объявила сегодня, что намерена привлечь инвестиционно-банковскую компанию для оказания помощи в продажи доли Noosphere Ventures в Firefly Aerospace", - сообщили в компании Полякова.

"Поляков и его компании были тщательно проверены, и никаких проблем с безопасностью не выявлено. Noosphere Ventures и Поляков понимают, что действия CFIUS происходят на фоне роста напряженности между Украиной и Россией. Noosphere Ventures усердно работает над решением проблем с CFIUS как можно более эффективным и приемлемым способом", - говорится в заявлении Noosphere Ventures.

В Министерстве финансов США, которое возглавляет CFIUS, отказались от комментариев.

Bloomberg напоминает, что Поляков спас Firefly от банкротства в 2017 году и инвестировал деньги в компанию для ее восстановления. В сентябре Firefly осуществил свой первый запуск ракеты с базы космических сил Ванденберг в Южной Калифорнии. Ракета не вышла на орбиту, но показала хорошие результаты для первого запуска, и компания пыталась осуществить второй запуск.

Однако, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, правительство США прекратило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, пока решается вопрос о праве собственности с Поляковым. О каких-то конфликтах между Поляковым и правительством США ранее не сообщалось.

"Поляков мечтал превратить Firefly в большую аэрокосмическую компанию, которая могла бы принести пользу как США, так и Украине. Firefly мог объединить лучших инженеров из США и Украины, чтобы создать флот больших ракет, способных выводить много спутников на орбиту, а впоследствии - на Луну. Поляков хотел, чтобы США получили доступ к украинской экспертизе, а также нашли способ повысить перспективы украинских аэрокосмических инженеров", - пишет издание.

Отмечается, что в течение нескольких последних лет Firefly достигла стабильного прогресса. Компания выиграла контракты с NASA, Агентством передовых оборонных исследовательских проектов и ВВС США на выполнение различных миссий. Она также получила соглашение об обмене технологиями между Украиной и США. Компания имеет большое производство и базу для испытания ракет в Центральном Техасе, а также руководила дочерней компанией в Украине, чтобы помочь в развитии технологий.

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Хотя Украина является союзником США, продолжающийся конфликт из-за агрессии России усилил беспокойство относительно того, что может произойти с ценными технологиями внутри страны. Россия наращивает силы на границе с Украиной, усиливая опасения относительно возможного вторжения.

Издание также напоминает, что в ноябре 2020 года Поляков вышел из совета директоров Firefly, а в мае 2021 года продал большую часть своей доли в компании. Эти шаги вместе с назначением бывших американских чиновников в совет директоров должны были открыть путь для новых государственных контрактов. Поляков покинул компанию и заявил, что все деловые и технологические решения возложены на генерального директора Firefly Тома Маркусика, который раньше работал в NASA и SpaceX Илона Маска.

Представитель Маркусика также не ответил на запрос Bloomberg о комментарии.

Firefly Aerospace: что о ней известно

Firefly Aerospace - частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги (от низкой околоземной орбиты и до Луны), создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещение в околоземном пространстве и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

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