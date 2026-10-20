Южная Корея отозвала часть сотрудников из посольства в Украине

Этот шаг был предпринят спустя несколько недель после того, как Сеул отозвал своего посла в Украине.

Власти Южной Кореи отозвали из Украины еще часть сотрудников своего посольства. Сколько именно сотрудников было отозвано, пока неизвестно.

Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи объяснило этот шаг тем, что не получило "конструктивного ответа" от украинской стороны по вопросу, связанному с северокорейскими военнопленными, передает Reuters

По словам представителя МИДа Пак Ду Суна, Сеул доводил свою позицию до сведения украинской стороны по нескольким каналам, но не получил от нее исчерпывающего ответа.

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"Это решение было принято, поскольку мы сочли его необходимым для содействия мирному урегулированию вопроса и восстановления доверия между двумя странами", - отметил Пак на брифинге, не уточнив, какое именно количество сотрудников покинет Украину.

Он добавил, что в Киеве останется временный поверенный в делах, который будет поддерживать дипломатические контакты; также продолжат работу все сотрудники консульского отдела, обеспечивающие защиту граждан Южной Кореи.

К тому же Пак добавил, что постоянная угроза воздушных ударов по всей территории Украины затрудняет обеспечение безопасности персонала.

Конфликт Украины и Южной Кореи

Между Украиной и Южной Кореей возник дипломатический конфликт из-за передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне РФ. О передаче 23 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН

Южнокорейская сторона заявила, что публичное раскрытие этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности. Киев, в свою очередь, отрицал наличие такого соглашения.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён потребовал разъяснений и публичных извинений от Украины, пригрозив дополнительными мерами. 8 октября Сеул отозвал своего посла из Киева.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил 12 октября, что Киев считает ситуацию исчерпанной. По его словам, разногласия возникли из-за разного понимания условий конфиденциальности при передаче военнопленных.

Почему это важно для Украины

Южная Корея поддерживает Украину гуманитарной и финансовой помощью, но придерживается осторожного подхода к прямым поставкам вооружений. В июле Сеул объявил о новом пакете помощи на $100 млн.

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