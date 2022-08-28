В соответствии со сделкой, достигнутой в июле, Южная Корея поставит 180 танков и 48 истребителей.

Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку танков и артиллерии на фоне войны России против Украины.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Hyundai Rotem Co. и Hanwha Defense Systems Corp. подписали соглашение на сумму 5,76 миллиарда долларов на поставку танков K2 и гаубиц K9.

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Соглашение является частью всеобъемлющего пакета о поставках вооружений, подписанного между странами ранее, в соответствии с которым Южная Корея также поставит истребители FA-50.

Согласно заявлению, соглашение о поставке самолетов Korea Aerospace, как ожидается, будет подписано примерно в сентябре. В соответствии со сделкой, достигнутой в июле, Южная Корея поставит 180 танков и 48 истребителей.

Как писал УНИАН, в субботу, 27 августа, Польша и Чехия подписали соглашение со Словакией, в соответствии с которым они закроют небо над страной после вывода из эксплуатации словацких истребителей МиГ-29.

Война в Украине: актуальные данные

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