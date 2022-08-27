Возможность передачи списанных самолетов Украине еще обсуждается.

В субботу, 27 августа, Польша и Чехия подписали соглашение со Словакией, в соответствии с которым они закроют небо над страной после вывода из эксплуатации словацких истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает Reuters.

Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства, что высвобождает эти самолеты для возможной передачи Украине.

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В соответствии с субботним соглашением, Чехия и Польша будут контролировать небо Словакии с сентября.

Сама Словакия ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства. Сделка об их поставке F-16 была подписана в 2018 году, поступление самолетов ожидалось в 2024 году.

Ранее Словакия заявила, что готова отправить 11 истребителей МиГ в Украину. В субботу министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что Братислава по-прежнему готова это сделать, но соглашение еще не достигнуто.

"Есть политическая воля, и это имеет смысл – помогать тем, кто в этом нуждается. Возможность обсуждается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам", – сказал Надь.

Надь оценил МиГи примерно в 299 миллионов долларов и заявил, что Словакия будет добиваться некоторой финансовой или материальной компенсации за них с целью поддержку модернизации своих вооруженных сил.

Ранее Словакия уже передала ЗРК С-300, военные вертолеты серии "Ми", самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На этой неделе было объявлено, что страна также направит 30 гусеничных боевых машин пехоты БВП-1.

Также сообщалось, что ВВС Украины могут получить как F-15 Eagle в экспортном варианте, так F-16, которые идут на экспорт изначально. Наиболее вероятными считаются поставки именно F-16.

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