YouTube удалил с канала президента Бразилии Жаира Болсонару видео за распространение дезинформации о вспышке коронавируса.
Об этом пишет The Guardian.
Решение приняли "после тщательной проверки" и без учета должности или политической идеологии Болсонару.
Бразильского главу критиковали из-за того, что он выступил против самоизоляции, рекламировал недоказанные методы лечения, сеял сомнения о вакцинах и избегал ношения защитных масок.
Читайте такжеПрезидент Бразилии не надел маску и поплатился за это"Наши правила не позволяют распространять контент, что гидроксихлорохин или ивермектин эффективны при лечении или профилактике коронавируса, что есть лекарство от болезни или что маски не останавливают распространение вируса", – говорится в заявлении платформы.
В прошлом году ролики с Болсонару удалили в Twitter и Facebook за нарушение правил пользования после громкого заявления о COVID-19, которая противоречила рекомендациям мировых экспертов в сфере системы здравоохранения.
В Facebook Болсонару регулярно высказывал свои сомнения относительно серьезности вируса, глупости ограничений и чудесах непроверенных препаратов.
В самой Бразилии тоже недовольны реакцией Болсонару на пандемию коронавируса. Граждане регулярно выходят на антиправительственные протесты, а Сенат начал расследование относительно действий властей во время COVID-эпидемии.
Болсонару критиковали за неэффективную борьбу с вирусом, а также его скептицизм в отношении самой инфекции. Он неоднократно игнорировал призывы экспертов носить маску и выступал против отдельных правил карантина.
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