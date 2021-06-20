В Бразилии десятки тысяч людей вышли на протесты против политики президента Жаира Болсонару относительно пандемии COVID-19.
Как сообщает Deutsche Welle протесты происходят на улицах более 20 городов.
На сегодняшний день общее количество умерших от COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона человек.
Согласно официальным данным, больше жертв коронавируса только в США.
Протестующие несли плакаты с количеством умерших - "500 000", а также с лозунгами "Долой Болсонару", "Правительство голода и безработицы", "Вакцинируйте сейчас".
Напоминается, что Болсонару неоднократно умалял опасность COVID-19 и даже называл болезнь "маленьким гриппом".
Министерство здравоохранения Бразилии 19 июня сообщило о 82 тыс. 888 новых случаях инфицирования и 2 тыс. 301 одном умершем за сутки.
Всего за все время пандемии в стране заразились коронавирусом 17,9 миллиона человек.
Критики обвиняют власти за медленную массовую вакцинацию и нежелание применять новые карантинные ограничения.
В стране работают магазины, рестораны и бары, люди ходят по улицам без масок.
В то же время, в большинстве бразильских штатов палаты интенсивной терапии заполнены более чем на 80%.
Из 212-миллионного населения Бразилии, по меньшей мере, одну прививку от коронавируса получили 29% жителей, а 11,36% населения полностью вакцинированы.
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