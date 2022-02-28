Глобальная антивоенная коалиция в действии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Япония выделит $100 млн к уже одобренной поддержке Украины в $100 млн.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Провел переговоры с премьер-министром Японии Кишиду Фумио. Поблагодарил за мощную поддержку Украины в противодействии агрессии. Япония выделяет $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это. Действительно глобальная антивоенная коалиция в действии", - написал Зеленский.

Провел переговоры с премьер-министром Японии @kishida230. Поблагодарил за мощную поддержку в противодействии агрессии. 🇯 🇵 выделяет $ 100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно глобальная антивоенная коалиция в действии. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

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