Международные инспекторы зафиксировали установку нового оборудования, ускоряющего производство урана.

Прошло шесть лет после выхода администрации бывшего президента США Дональда Трампа из ядерного соглашения с Ираном. Тегеран быстро накапливает обогащенный уран, показатели которого близки к оружейному уровню. Эксперты опасаются, что создание ядерной бомбы может быть делом ближайшего времени.

The Washington Post пишет, что иранская ядерная программа, которая уже 15 лет привлекает мировое внимание, в основном скрыта в объекте под землей в горе возле Великой Соляной Пустыни. Установка, известная как Фордо, является крепко охраняемым внутренним святилищем ядерного комплекса Ирана и частым пунктом назначения международных инспекторов, чьи визиты должны предотвратить любые секретные попытки Ирана создать ядерное оружие.

Журналисты уточнили, что последний визит инспекторов в феврале показал значительные изменения на заводе. Несмотря на то, что производство обогащенного урана было остановлено в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, теперь там установлено новое оборудование, ускоряющее производство урана, включая более опасные его формы, приближающие Иран к способности производить ядерное оружие.

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Тем временем иранские чиновники уже открыто говорят о достижении "сдерживания", подразумевая, что у страны теперь есть все необходимое для создания бомбы.

"Хотя Иран заявляет, что не планирует создавать ядерное оружие, у него есть запасы высокообогащенного урана, который может быть превращен в оружейное топливо для как минимум трех бомб в срок от нескольких дней до нескольких недель, говорят нынешние и бывшие чиновники", - говорится в материале.

Ядерное оружие в мире

Ранее УНИАН сообщал, что сейчас ядерное оружие России уже находится в Беларуси, то есть поближе к территории НАТО. Агенты западной разведки и аналитики, использующие открытые данные, провели месяцы, наблюдая за размещением российских войск в Беларуси, которое лидер РФ Владимир Путин называет предостережением для Запада. Передислокация вооружений в Беларусь означает, что это одно из самых западно расположенных мест, где размещается ядерный арсенал России.

Кроме того, на данный момент у России есть 5580 ядерных боеголовок. Из этого числа, 2670 боеголовок из состава ядерного арсенала находятся в запасе, а 1200 устаревших боезарядов все еще не утилизированы и хранятся на складах в России.

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