РФ может иметь 250 ядерных зарядов даже к С-300 и С-400.

На данный момент Российская Федерация располагает в целом 5580 ядерных боезарядов, однако из них на боевом дежурстве под разного рода носители развернуто лишь 1710 единиц.

Как пишет Defence Express со ссылкой на доклад "Russian nuclear weapons 2024", еще 2670 боеголовок из "активного" российского ядерного арсенала находятся сейчас в резерве, а еще 1200 единиц - это боезаряды с истекшим сроком службы, которые Россия еще не утилизировала и продолжает хранить на своих хранилищах.

Как отмечают аналитики, 1244 единицы ядерных боеголовок развернуто на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования, из них 810 единиц - на ракетах "Ярс" мобильного и шахтного базирования (всего 204 МБР).

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На атомных подводных лодках - носителях МБР из состава ВМФ РФ на боевом дежурстве развернуто ориентировочно до 200 МБР, на которых стоит всего 992 ядерных боезаряда.

Кроме того, как отмечается в докладе, стратегическая авиация ВКС РФ имеет в своем арсенале в целом 586 ядерных боезарядов, из них 430 единиц предназначено именно под Ту-95МС (по которым указано наличие 52 единиц). По Ту-160 указано наличие 15 бомбардировщиков, однако там ядерный арсенал заявлен всего в 130 единиц.

"Интересно, что далее приводится оценка, по которой ВМФ РФ имеет вероятно 784 тактических ядерных боезаряда для развертывания на подводных лодках, надводных кораблях и морской авиации. А кроме того, в отчете также приводится и сводная оценка, по которой рашисты якобы на всего 289 самолетов типов Су-24М и Су-34, Ту-22М3 и МиГ-31К имеют в целом 334 ядерных боезаряда", - отмечают аналитики.

При этом по ОТРК "Искандер" заявлено менее 100 ядерных боезарядов, из которых ориентировочно 75 единиц - под баллистические ракеты 9М723, 20 единиц - под крылатые ракеты средней дальности 9М729.

А под ЗРК С-300 и С-400 имеющийся арсенал ядерных боезарядов заявлен на уровне 250 единиц, и еще 23 единицы - под береговой комплекс "Бастион" с ракетой П-800 "Оникс".

Ядерные угрозы Путина

Как сообщал УНИАН, Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных. Реакция мира была разная. В НАТО считают блефом новые ядерные угрозы, тогда как в Китае отметили, что в ядерной войне не будет победителей.

В то же время командующий Стратегического командования США, генерал Энтони Коттон заявил, что за следующие 10 лет Россия и Китай могут догнать Штаты в количестве ядерного оружия.

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