В Японии прогремел мощный взрыв в ресторане: видео с места происшествия

В результате взрыва есть погибший и почти два десятка пострадавших.

В японской префектуре Фукусима в ресторане взорвался газ, в результате один человек погиб, еще 17 пострадали.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство Kyodo.

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Как отмечается, инцидент произошел в городе Корияма. По данным полиции, взрыв прогремел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля. Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа.

В результате взрыва ресторан полностью уничтожен, в соседних домах выбиты стекла и окна.

Пострадавших доставили в больницы. По данным СМИ, из-за разрушений приостановило обслуживание отделения банка, которое находится неподалеку. Среди пострадавших - двое сотрудников банка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве возле входа на станцию метро произошел взрыв, есть пострадавший.

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