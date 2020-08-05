Трамп заявил, что взрыв в Бейруте был атакой

В Пентагоне на слова Трампа о "какой-то бомбе" в Бейруте уже отреагировали.

Американский президент Дональд Трамп считает взрыв в порту Бейрута, который произошел вчера вечером и унес десятки жизней, нападением.

Об этом он сообщил на брифинге относительно ситуации с COVID-19 в Штатах.

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Трамп начал свое выступление перед журналистами, выразив соболезнования ливанскому народу после трагедии, что, по его словам, «похожа на ужасное нападение».

«Я встречался с некоторыми большими генералами, и им казалось, что это так. Это не было чем-то типа производственного взрыва... Они бы знали лучше, чем я, однако они, кажется, считают, что это была атака – это была какая-то бомба, да», – сказал Трамп, его цитирует Business Insider.

Слова лидера США противоречат официальным заявлениям властей Ливана. Как заявило высшее руководство государства поздно во вторник, в результате взрыва было задействовано большое количество нитрата аммония, который правительство изъяло несколько лет назад и хранило в месте взрыва. Премьер Ливана, в частности, добавил, что страна не расслабится, пока не найдет виновников, которые хранили взрывоопасные вещества без соблюдения необходимых правил безопасности.

В ответ официальные лица Ливана выразили обеспокоенность американским дипломатам по поводу использования слова «атака» Трампом, пишет CNN.

В то же время трое чиновников Пентагона сообщили телеканалу, что по состоянию на вечер вторника нет никаких признаков «нападения», и заявили, что не знают, о чем говорит Трамп.

По словам одного из собеседников CNN, если бы эти признаки были, это автоматически активизировало бы усиление защиты американских военных сил в регионе. Однако ничего из этого не происходит.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремел мощный взрыв. По данным некоторых местных СМИ, взрывов было два, а не один. Первый якобы прогремел в порту, а второй неподалеку от резиденции премьер-министра страны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди сотрудников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет. Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва граждан Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

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