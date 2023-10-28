Это уже не тот веселый Маск, которого многие знают по его ленте X, где он часто делился шутками.

Предприниматель-миллиардер Илон Маск заработал свое состояние и репутацию в погоне за будущим, улучшенным благодаря технологиям. Обратной стороной его оптимизма является зацикленность на наихудших сценариях, которых он полон решимости избежать.

Как говорится в материале WSJ, на сегодняшний день Маск выглядит обеспокоенным массой проблем, начиная от циклических потрясений в бизнесе и заканчивая экзистенциальными глобальными проблемами. Это уже не тот веселый Маск, которого многие знают по его ленте X, где он часто делился шутками со своими более чем 160 миллионами подписчиков в социальных сетях.

"Я думаю, что мы как лунатики приближаемся к Третьей мировой войне", — заявил Маск в понедельник, 23 октября. Комментарии о Третьей мировой войне повторили обеспокоенность Маска по поводу конфликта между Украиной и Россией.

Видео дня

"Вероятность ядерной войны быстро растет", — написал он в Твиттере осенью прошлого года после нескольких месяцев боевых действий между двумя странами.

Маска хвалили и критиковали за его участие в этой войне, в том числе, когда в прошлом году он заявил, что Крым по праву принадлежит России, — заявление, которое некоторые в Вашингтоне считают пророссийским. Он вызвал дальнейшие упреки после того, как отказался активировать систему спутниковой связи SpaceX Starlink в оккупированном Россией Крыму для помощи в запланированной атаке.

Он сказал, что обеспокоен тем, что активация Starlink еще больше разожгла бы конфликт. "Я думаю, что если бы в результате украинских атак удалось потопить российский флот, это было бы похоже на мини-Перл-Харбор и привело бы к серьезной эскалации", — цитируются его слова в новой биографии Уолтера Айзексона "Илон Маск".

Маск вернулся к призывам о мире, заявив, что политика США рискует подтолкнуть Россию к союзу с Китаем, в то время как война между Израилем и Хамасом имеет потенциал расширения. Он предупредил, что многие люди переоценивают военную мощь США в таком сценарии.

"Мы как профессиональная спортивная команда, которая так долго и столько лет подряд выигрывала чемпионат, что забыла, как выглядит даже поражение. И тогда команда-чемпион проигрывает", — сказал Маск.

Заявления Илона Маска

22 октября 2023 года стало известно о том, что Илон Маск предложил переименовать "Википедию", добавив в название матерные слова.

2 октября 2023 года Маск "отличился" циничным мемом о Зеленском и помощи Украине.

Украинцы начали мстить Илону Маску после шуток о помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: