Миллиардер снова решил устроить публичный скандал на пустом месте.

Скандальный американский миллиардер Илон Маск прибегнул к очередной провокации в своей соцсети Х, в прошлом известной как Twitter. На этот раз он предложил переименовать "Википедию" в "Х*ипедию".

Уже некоторое время между Илоном Маском и руководителем "Википедии" Джимми Уэлсом продолжается публичный спор. Уэлс критикует Маска за то, что он начал продавать за деньги "синюю галочку" верификации аккаунтов в Твиттере.

"Илон Маск удалил все основные функции, благодаря которым можно хотя бы отдаленно отличить настоящих журналистов от фейков", – написал он в своем Твиттере несколько дней назад.

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Сначала Маск в своем твиттере попросил "пофиксить вокипедию", а сегодня опубликовал пост, в котором выразил сомнение, что "Википедия" нуждается в таком количестве денег, которые она собирает через пожертвования.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему Фонд Викимедиа хочет столько денег? Это, конечно, не нужно для работы Википедии. Вы можете буквально разместить копию всего текста на своем телефоне! Итак, на что деньги? Любопытные умы хотят знать..." – написал Маск, намекая, что "Википедии" не нужно большое количество дорогостоящих серверов.

А потом Маск выдал очередной твит:

"Я дам им миллиард долларов, если они изменят название на Х*ипедия", – написал он, добавив скриншот с объявлением-просьбой "Википедии" о донатах.

Другие недавние скандалы с Илоном Маском

Как писал УНИАН, в начале октября миллиардер опубликовал карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского, в которой он пытался высмеять усилия украинского лидера получить западную помощь в условиях полномасштабной войны с Россией. Этот твит вызвал волну возмущения как в самой Украине, так и за рубежом.

Также мы рассказывали, что Маск угрожал кинокомпании Warner Bros., которая хотела уволить его бывшую любовницу Эмбер Херд из фильма "Аквамен 2". Это стало известно из документов, которые всплыли на "Реддит" и касаются скандального судебного процесса между голливудскими экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

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