Примечательно, что "послания" на автомобилях оставляют не только в Украине – за рубежом уже даже продают специальные наклейки.

На днях миллиардер Илон Маск попал в очередной скандал из-за своих неуместных шуток относительно войны в Украине. Он отличился странным мемом о президенте Зеленском и помощи нашей стране.

Украинцы с ответом не медлили – на автомобилях марки Tesla начали появляться надписи, где люди делятся своим мнением о Маске:

На одной из машин заметили красноречивое извинение: "Извините, купил Tesla до того, как узнал, что Илон Маск м*дак".

Видео дня

Примечательно, что свое отношение к Маску на машинах демонстрируют не только украинцы. В соцсети X (Twitter) люди делятся другими фото. Например, наклейку со словами "Я купил это до того, как мы узнали, что Илон сумасшедший" заметили на авто с калифорнийским номерным знаком:

В Сети делятся фотографией машины с похожей надписью – "Я купил ее до того, как Илон слетел с катушек":

В то же время на одном из сайтов уже запустили в продажу наклейки с подобными лозунгами.

Скандал с Маском: что предшествовало

Миллиардер Илон Маск отметился новым скандалом. В соцсети X он опубликовал мем о президенте Украины Владимире Зеленском и помощи Украине в ее войне за независимость на фоне полномасштабного российского вторжения.

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". Картинку с таким текстом и лицом Зеленского по типу известного в Сети мема миллиардер опубликовал в своем профиле. На его выходку сразу отреагировали тысячи людей как в Украине, так и за рубежом.

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